救國團於31日在劍潭青年活動中心舉行71周年團慶大會，宣示將朝「以公益為主的服務型社會企業」邁進，擴大服務領域並打造「造夢」平台，協助青年實現理想。前總統馬英九則呼籲民進黨政府，不要以不公平、不正義、不入流的作法，阻礙救國團實現公益的價值。

救國團今年的團慶主題為「翻轉新視界，開創新格局」，會場主視覺也特別以熊熊烈火為設計主軸，象徵救國團浴火重生，重新出發的態度和決心。

31日團慶大會中，蔡英文總統頒發賀電，期許救國團啟迪青年創新思維，並在數位時代貢獻心力。大會也播放各界祝賀影片，包括日本自民黨青年局局長、韓國青少年聯盟總裁及各縣市首長與議長等，都肯定救國團對國家、社會及青年的貢獻。

救國團召集人楊朝祥表示，人生70才開始，救國團現在進入第71年，將是一個新開始。在今天團慶的會場中，有一張很大的永續發展高鐵車票，他表示，救國團是快樂號火車，不僅要永續發展，而且就像一個大家庭，每個人都要非常快樂。

馬英九則表示，他高中、大學每年都參加救國團的活動，如國際事務營、亞洲青年育樂營等，都增加他的國際視野，也提振英語能力。他是國民黨黨員、跟救國團有50年的淵源，救國團都是以從事公益活動為主。

馬英九說，2018年8月，民進黨政府成立的黨產會，認定救國團是國民黨的附隨組織，如果他是救國團主任，會喊「大人，冤枉啊」，因為救國團根本不搞政黨活動。

馬英九表示，在黨產會關照下，救國團的財產被凍結、非經同意不得動支，這讓救國團遭遇非常大的困難。他認為，民進黨作法不公平、不正義、不入流，跟大陸文革時期的手段很像，也阻礙了救國團實現公益的價值。

救國團主任葛永光表示，救國團將以浴火重生的心情重新出發，未來將以今年71歲生日為起點，持續朝「以公益為主的服務型社會企業」的目標邁進，擴大服務領域並打造「造夢」平台，以新想法設計創新、創意的活動，引領社會潮流，協助青年實現理想。

面對AI時代的來臨與永續發展的趨勢，葛永光說，救國團將以成為中華民國的「造夢者」為目標，在國家社會面臨困難、與即將面臨各種衝擊考驗的關鍵時刻，提供不同世代和族群在不同議題上的協助與解決方案，為中華民國的公益，打造一個永續發展的夢。