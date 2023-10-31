德、以雙重國籍女子盧克（Shani Louk）遭哈瑪斯綁架後赤裸身體「遊街示眾」，以色列昨（30）日證實盧克已經遇害，以色列總統赫佐格稱盧克遭哈瑪斯「砍下頭」，家屬指出，以方通知透過「頭骨的一塊骨頭」才比對出盧克的身分，目前還未找到盧克的身體。
綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，22歲的盧克（Shani Louk）7日在以色列南部參加音樂祭，不料遭到哈瑪斯武裝分子突襲音樂季後失蹤，隨後網路上流傳盧克赤裸的身體被哈瑪斯以貨車拖行「遊街示眾」，畫面顯示盧克的腿呈現不自然的角度，整個人「一動也不動」，周圍的武裝份子高喊「真主至上」。
當時盧克的父母仍深信女兒還活著，只是被綁架，不過以色列外交部昨日證實，已發現盧克的遺體。
以色列總統赫佐格（Yitzchak Herzog）昨日接受德國《畫報》（Bild）專訪時痛批「那些畜牲砍下了她的頭」。
「我很遺憾宣布，我們收到消息，證實盧克已經遇害，已經找到她的頭骨」，他說：「這代表那些野蠻、虐待狂的畜牲在攻擊、殺害以色列人時，直接砍下了她的頭。」
他說在以色列與加薩邊境看到的景象「不僅是大屠殺」，更是「屠宰場」，「我們看到街上血流成河」。
盧克的家屬對《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）表示，他們接獲以色列國防軍（IDF）及以色列緊急救援機構Zaka通知，是透過盧克頭骨底部的一塊骨頭比對出盧克的身分，醫生指出，人類缺少這塊骨頭就無法存活，因此認定盧克已經遇難。
BBC指出，目前尚未找到盧克的身體。
盧克的父母原先還冀望女兒還活著，如今卻天人永隔。她的父親接受以色列N12電視台專訪時心碎推斷，女兒可能當天就遇害。他說得知哈瑪斯突襲以色列的消息後就打電話給女兒，當時還和盧克通上電話，盧克正開車設法逃離現場，不過武裝分子開槍擊中了她的車，「她當場被殺，她沒有受苦，10分鐘前她還在狂歡」。盧克的母親也受訪表示：「至少她沒受苦。」
報導指出，持有德國護照的盧克在以色列長大，從沒住過德國，但她會到德國南部探望祖父母。
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