德、以雙重國籍女子盧克（Shani Louk）遭哈瑪斯綁架後赤裸身體「遊街示眾」，以色列昨（30）日證實盧克已經遇害，以色列總統赫佐格稱盧克遭哈瑪斯「砍下頭」，家屬指出，以方通知透過「頭骨的一塊骨頭」才比對出盧克的身分，目前還未找到盧克的身體。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，22歲的盧克（Shani Louk）7日在以色列南部參加音樂祭，不料遭到哈瑪斯武裝分子突襲音樂季後失蹤，隨後網路上流傳盧克赤裸的身體被哈瑪斯以貨車拖行「遊街示眾」，畫面顯示盧克的腿呈現不自然的角度，整個人「一動也不動」，周圍的武裝份子高喊「真主至上」。

德、以雙重國籍女子盧克（Shani Louk）在哈瑪斯7日突襲中遇害。

當時盧克的父母仍深信女兒還活著，只是被綁架，不過以色列外交部昨日證實，已發現盧克的遺體。

Shani Louk, the 23 year-old German who was seen on Hamas videos ravaged and wounded displayed as a trophy in Gaza— has been found dead today.



IDF soldiers located her body in Gaza and brought her back to Israel.



May her memory be a blessing 🕯️ pic.twitter.com/1LBOvRXK2e — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 30, 2023

以色列總統赫佐格（Yitzchak Herzog）昨日接受德國《畫報》（Bild）專訪時痛批「那些畜牲砍下了她的頭」。

Israel Defense Forces while conducting Operations in the Northern Gaza Strip have Discovered the Skull of 23-Year-Old Shani Louk, with IDF Officials stating they now believe she was Beheaded with her Body being Paraded through the Streets of Gaza; Shani’s Family had recently… pic.twitter.com/zjI9QYYrF4 — OSINTdefender (@sentdefender) October 30, 2023

「我很遺憾宣布，我們收到消息，證實盧克已經遇害，已經找到她的頭骨」，他說：「這代表那些野蠻、虐待狂的畜牲在攻擊、殺害以色列人時，直接砍下了她的頭。」

他說在以色列與加薩邊境看到的景象「不僅是大屠殺」，更是「屠宰場」，「我們看到街上血流成河」。

Rest in Peace Shani Louk pic.twitter.com/otHjxfeEYh — Visegrád 24 (@visegrad24) October 30, 2023

盧克的家屬對《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）表示，他們接獲以色列國防軍（IDF）及以色列緊急救援機構Zaka通知，是透過盧克頭骨底部的一塊骨頭比對出盧克的身分，醫生指出，人類缺少這塊骨頭就無法存活，因此認定盧克已經遇難。

BBC指出，目前尚未找到盧克的身體。

德、以雙重國籍女子盧克（Shani Louk）證實遇害，她的母親心碎表示：「為何有些人的行徑像畜牲？」

盧克的父母原先還冀望女兒還活著，如今卻天人永隔。她的父親接受以色列N12電視台專訪時心碎推斷，女兒可能當天就遇害。他說得知哈瑪斯突襲以色列的消息後就打電話給女兒，當時還和盧克通上電話，盧克正開車設法逃離現場，不過武裝分子開槍擊中了她的車，「她當場被殺，她沒有受苦，10分鐘前她還在狂歡」。盧克的母親也受訪表示：「至少她沒受苦。」

ALSO https://t.co/gFtY2bRg5s Shani Louk's father says the abducted festivalgoer 'was killed on the spot' by Hamas and 'did not suffer' after Israeli president claimed she was decapitated and skull had been found https://t.co/m9Q89PFe7n ~ Story Below #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) October 30, 2023

報導指出，持有德國護照的盧克在以色列長大，從沒住過德國，但她會到德國南部探望祖父母。