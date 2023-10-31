田定豐(左)與陳謙文將於11月4日舉辦音樂會。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐(左)與陳謙文將於11月4日舉辦音樂會。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐(右)與陳謙文將於11月4日舉辦音樂會。（唱戲世界娛樂提供）

「戲劇男神」陳謙文年初受邀參加種子音樂創辦人田定豐的「聲波療癒」課程。當時他被臨時請上台演唱了一小段，沒想到台下竟有學員當場感動流淚，事後私下不停感謝陳謙文，直呼「你的聲音救了我！」他跟田定豐將在2023覺創祭《夜空下的舒心協奏曲心靈音樂會》再次合體，帶來更多療癒跟感動。

陳謙文說，以前唱歌是興趣，自從參加田定豐頌缽課程後，才意識到原來聲音的頻率是可以如此直接帶給人們力量。也因此這幾年陳謙文創作〈愛的力量〉、〈流浪的心〉等公益歌曲，「這是我最直接能幫助人，甚至動物的方式，也成為我前進的動力」。

音樂人田定豐近年鑽研不同樂器頻率，來對治身心靈的各種課程，每一次他學習完新的課程實驗，都會找來陳謙文來當白老鼠體驗。陳謙文說：「有一陣子我比較晚睡，整個身體常常會覺得很累，豐哥就找我去實驗臼井靈氣，當他把手放在臉上方大約10幾公分，我感覺到臉上好像微微的電流在竄來竄去，像是很多隻螞蟻爬，我悄悄睜開眼睛看，他的手仍然距離我的臉十多公分沒有移動。」他說療程結束後，覺得身體像是螺絲被鬆開一樣，回家後也睡得非常好。

經過這幾次的體驗，陳謙文從好奇到轉為主動學習，即使現在剛在EP宣傳期，同時軋八點檔《天道》，已經蠟燭兩頭燒的情況下，仍然跟劇組請假，參加11月4日19：00在松山菸廠巴洛克花園這場2023覺創祭《夜空下的舒心協奏曲心靈音樂會》。

這場演出由田定豐以水晶缽帶領，陳謙文、歌手者-MIES、樂手邱淑珠、楊翊纖、愛立恩及頌缽學員們共同參與，以頌缽‧吉他，風鈴‧海螺‧鳥笛‧苖吉瑞度等樂器合奏，同時還有古埃及師癒師李俊賢Haniel以靈氣讓現場觀眾感受靈氣療癒的體驗。