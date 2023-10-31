民眾黨擬提名陸配、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯列不分區，遭指有雙重國籍疑慮。立法院民進黨團幹事長劉世芳表示，國籍法很清楚，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，選後要面對國籍法、委員職權行使法限制。

劉世芳表示，副總統參選人賴佩霞、民進黨立委參選人吳崢、國民黨立委溫玉霞都已經放棄雙重國籍身份，就職一定要放棄，報到首日也要簽署切結書，不可有其他國家國籍。

立法院民進黨團書記長莊瑞雄說，法學上有簡單邏輯，舉輕足以明重，只要有雙重國籍一定會要求放棄，這牽扯到對國家效忠的問題，誰當立委都要宣示效忠中華民國，友善國家都不允許雙重國籍，有敵意國家反而認為沒有關係，這就牽扯到國籍法、兩岸人民關係條例。

莊瑞雄批評，民眾黨過於取巧，把具備國家幹部陸配放到不分區，難道都沒人了，這也釋出強烈訊號，代表跟中國友好，因此不分區提名陸籍。

針對立委王定宇稱，立委在就職宣誓時，誓詞寫著「恪遵憲法，效忠國家，代表人民…」，徐春鶯效忠的是「中華民國」或「中華人民共和國」，具備中華人民共和國國籍身分的人擔任台灣國會議員，光在就職宣誓就會出現謬誤，認為應該修法，將中華人民共和國納入公職不得擁有雙重國籍的範圍。

劉世芳則回應，若有立委認為法條要修正，他們尊重；莊瑞雄說，現行體制下修國籍法或兩岸人民關係條例，第一緩不濟急、第二在國內會引起更大爭端，更不可能在總統大選前完成。