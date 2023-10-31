景碩股價9月中以降持續拉回走跌，今（31）日開低後續跌2.12％至92.2元，創去年10月中以來1年低點。不過，隨後在逢低買盤敲進拉抬下翻紅，最高上漲2.87％至96.9元，早盤維持約1.5％漲勢。三大法人近期偏空操作，昨（30）日賣超494張。

景碩2023年前三季合併營收193.42億元、年減41.41％，營業利益2.57億元、年減達96.66％，歸屬母公司稅後虧損3.15億元、較去年同期獲利57.85億元大幅轉虧，每股虧損0.7元，均創近4年同期低。毛利率22.98％、營益率1.33％，分為近3年、近4年同期低。

以此推算，景碩第三季合併營收60.45億元，季減6.44％、年減47.63％，為近3年半低。營業虧損2.28億元，歸屬母公司稅後虧損3.43億元、每股虧損0.76元，較第二季及去年同期顯著轉虧、齊創近17季低。毛利率22.56％、營益率負3.78％則為近2年半、近17季低。

景碩第三季旺季黯淡、營運顯著轉虧，拖累前三季同步轉虧，自去年同期新高急墜，表現遠低於市場預期，法人認為主因產業庫存調整持續，BT載板稼動率未顯著提升、ABF載板需求續疲，且價格雙雙承壓，加上擴增產能造成折舊增加等因素影響。

美系外資先前指出，景碩第三季營收表現低於預期，由於市場需求仍相對低迷，認為第四季載板售價可能持平、甚至較第三季略降，預估第四季營收將呈現個位數季增的溫和回升態勢，成長動能尚未明顯復甦。