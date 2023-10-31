小彤與老公結婚滿20周年。（馬可孛羅公關提供）

小彤（右）婚後與老公把四處看房當興趣。（馬可孛羅公關提供）

兩性愛情作家小彤，今（31日）是她與老公結婚滿20周年的日子，她翻出當年婚宴的照片，心中百感交集，看到已經不在的羅霈穎，她更有許多想說的話，「羅霈穎第一次當伴娘就給了我，因為她長得太漂亮，很多新娘都怕焦點被她搶走，所以我邀請她時，她二話不說地立刻答應。」

除了羅霈穎，徐尚懿、林鳳英、歌手陳譯賢、市議員秦儷舫等6人都是她的伴娘，每位伴娘的禮服都是量身訂製，小彤大讚羅霈穎是100分的完美伴娘，出場前還一直幫忙整理新娘的裙襬與新郎的服裝，熱情的小彤也特地囑咐婚紗公司準備一桌羅霈穎喜歡的蜜餞，讓她吃在嘴裡甜在心裡。

小彤在去年復出文壇和幕前，原本已夠忙碌的生活又被工作填滿，她最感謝的當然是一起牽手20年的另一半，她笑說，當年老公敢娶一個兩性專家，已經是「最佳勇氣獎」，如今兩人「瓷婚」，決定改頒「最佳耐力獎」給他：「這20年一起走來，真的不容易啊！」

20年的婚姻路經歷許多悲喜，像是小彤懷第一胎時，孩子胎死腹中、先生投資雷曼兄弟慘賠3000萬元，還被媒體爆料夫妻分居；如今風雨過去，結婚20年仍像交往初期一樣甜蜜，兩人還有專屬的、以手指比出「Ｖ」字的愛情密碼。

小彤婚前是兩性專家，20年的婚姻路更讓她身體力行婚姻經營三寶，「避開對方地雷、培養共同嗜好、常懷感謝稱讚」。例如她很愛碎念，有時候老公忍不住回擊，只要三個字「夠了喔」，她就知道踩到對方底線該閉嘴了。

兩人都很愛泡溫泉，假日幾乎都在溫泉鄉，而原本到處看房本只是小彤的興趣，久而久之變成兩人的共同興趣，最近迷上去日本看房，看完回來還可以討論一整晚，興致高昂。

結婚至今，兩人還是經常甜言蜜語，老公日常生活的照顧如倒水、開車接送，小彤一定不忘跟對方説謝謝，從不覺得這樣的好是理所應當。不過，每當丈夫嘴甜說要與小彤當七世夫妻，她都會笑懟回去：「好啊，但我們已經做過六世了，這輩子是最後一世了！」弄得老公哭笑不得，卻也是兩人間的小情趣。

問她這20年，先生改變最多的地方是什麼？小彤笑說：「體重！我20年來只胖了2公斤，他整整胖了20公斤，我常笑說我應該改行去從事畜牧業養豬，他就說這就是所謂的幸福肥！」