國旅不只住宿價格被批太貴，就連景點也被觀光客嫌無聊。一名網友發問，台灣哪些自認最頂的景點其實不值一提？並點名野柳的女王頭，認為看完很空虛還要排隊，引起網友附和「女王頭門票要200多元，真的去看空虛的」。

原PO在PTT發文，台灣人最自豪、最愛推薦給外國人的景點之一「日月潭」竟然有大陸觀光客說不值一提，因此好奇台灣還有哪些自認最頂的觀光景點，其實很不值得一提，像他認為是新北野柳地質公園的女王頭，買門票還要排隊看，看完除了空虛還是空虛。

貼文PO出後，網友紛紛留言：「女王頭門票要200多元，真的去看空虛的」、「海蝕地形說真的要對那些有興趣的才會覺得OK」；還有人表示，「我聽過高雄澄清湖被陸客說『這不就潟湖』」、「水往上流，路邊水溝也自稱景點」、「各縣市的天空步道」、「蘭陽博物館」、「墾丁、日月潭滿無聊的，太魯閣、阿里山比較推薦」、「整個台灣只有東邊景點可以看，北西南邊根本爛到笑」、「九份真的輸大陸隨便一個古鎮」。

但也有人持不同看法，「不認同，女王頭別的地方看不到」、「野柳地上其實一堆海膽化石，注意到的人很少」、「墾丁無聊是因為只去無聊的點，有山有海有自然保留區，只去墾丁大街塞在路上，不會玩怪誰啊」。