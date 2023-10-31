民眾黨主席柯文哲日前批評政府放任亂蓋漁電共生案場，讓小魚小蝦難長大。對此，經濟部長王美花強調，漁電共生案場建造養魚池後已慢慢看到成果，也經過水試所科學評估可行，呼籲不要因為選舉而抹黑，還是要用科學精神看待再生能源發展。此外，王美花也駁斥政府拋售台積電股分是不實訊息。

行政院長陳建仁今就施政報告率官員到立法院備詢，王美花受訪時表示，政府推動漁電共生，都跟農業部有非常仔細的討論和相關環設的檢核，漁電共生案場與魚池養殖的成果，現在慢慢可以看到。

王美花指出，農業部水產試驗所對漁電共生機制有做科學評估，結果是可行的，目前這些案場開始養殖後，不管是屋頂型或室內，對產量都有幫助，部分魚種也改為高單價魚種，而柯文哲之前曾表示民眾黨也主張再生能源到2030年要達到40％，所以不要因為選舉而抹黑，還是要用科學精神看待再生能源的發展。

針對主計總處說今年GDP「保1」沒有問題，王美花說，有關今年經濟成長，主計總處都有各項數據。由主計總處說明較精準，但大家都看得到，戰爭、通膨對全球景氣造成很大干擾，經濟部與產業保持密切聯繫，在第4季逐步打底，明年有更快復甦。

此外，網傳政府拋售台積電股份，王美花強調，這完全是不實訊息，台積電股份主要是國發基金持有，國發會也已澄清，這幾年政府對台積電的持股不僅沒有拋售，反而還因配股而增加持股。

王美花認為，台積電這幾年在台灣發展，政府也做了很多協助，台積電發展好、台灣產業好，這是大家共同期望。不實訊息一定要留意，不要被不實訊息欺騙。