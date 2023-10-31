肝臟是人體重要的排毒器官，肝癌也是國人十大癌症發生率第5位，肝膽腸胃科醫師蕭敦仁表示，不當的生活行為很傷肝，其中一項就是花生食用不當，一名肝膽科名醫就因長期有「吃花生」的習慣，而花生放置室溫下易產生致癌的黃麴毒素，導致肝臟負擔過大，該名醫某天身體不適，檢查才知原來已罹患肝癌，且腫瘤還破裂出血。

蕭敦仁在《醫師好辣》節目中分享，他的恩師是一名肝膽腸胃科名醫，因看診太認真，看診時間常超過3小時，當他肚子餓時，跟診的護理師就會端出一盤花生讓他止餓，結果該名醫在54歲這年，發現右上腹不適，照了超音波發現肝臟長了一顆腫瘤，還破裂出血，經詳細檢查，確認是罹患肝癌。

蕭敦仁表示，他對這位老師罹患肝癌也相當震驚，仔細探究原因，「這位老師本身有B型肝炎，又因常吃花生攝取過多的黃麴毒素，使其有兩種肝病因子累加起來，才會導致肝臟容易長腫瘤。」

他提醒，花生放置於12度以上的環境，就易產生黃麴毒素，因此花生拆封後未吃完一定要記得放進冰箱。另外，除了吃放太久的花生之外，脂肪肝、愛亂吃藥、喜歡吃生食也是傷肝的NG行為，民眾要盡量避免。

林口長庚臨床毒物中心護理師譚敦慈也曾表示，花生等堅果類食物若在12度以上環境就會產生致癌的黃麴毒素，所以提醒民眾堅果類食物應保存在冰箱12°C以下。