北市警紀連環爆！繼上周爆出信義分局員警侵占毒品案後，士林警分局陳姓警員涉嫌於去年12月利用辦案機會，勾結毒蟲掉包毒品，新北地檢署30日指揮警政署政風室、北市警局督察室、政風室兵分多路搜索陳員辦公室、住處與2名毒蟲住居所，拘提陳員3人到案，昨天晚間陳員被依違反《貪汙治罪條例》移送新北檢複訊後，上午遭裁准羈押，

士林分局則在上午立即召開考績會，依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條第3項之規定，報請警察局一次記二大過處分予以免職，斷然淘汰。

涉案的31歲陳姓員警，警專105年特考班畢業，曾辦理休職參選里長但落選，復職後在士林警分局警備隊服務，偵辦過一些案件，包括毒品案，據同事透露，陳員因投資失利、積欠債務，今年7月被調職至分局拘留所，平時日夜輪班，上下班正常，已未偵辦刑案，傳出他涉嫌掉包毒品一事，同事均感驚訝。

北市警局日前才發生六張犁派出所涂姓警員偵辦毒品案時，侵占李姓線民毒品用以交換情資，北檢訊後聲押涂、李2人，但法院裁定2人交保，北檢不服，近日將提起抗告。

士林分局強調，分局向來積極整飭員警風紀，查察員警違法違紀案件，依法嚴處，秉持不庇縱、不掩飾，「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，全力配合新北地檢署檢察官深入查處，展現淨化團隊決心，以維警譽。