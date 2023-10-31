光寶科今年前3季合併營收達1114億元，合併毛利率為22%，營業利益率為10%，分別年增2.9個百分點及1個百分點，實現公司獲利20/10(毛利率20%、營業利益率10%)之長期目標，稅後盈餘達111億元，年增8%，每股盈餘4.86元；其中第3季受惠於高端產品比重持續提高、強化營運效率、以及優化供應鏈韌性，單季合併毛利率達23.6%，年增4.1個百分點，營業利益率為11.6%，年增2.1個百分點，稅後盈餘為46億元，年增7%，每股盈餘1.99元。

邱森彬表示，目前看起來，第4季可望季增年減，但年減幅度可望較第3季縮小，而下半年營運將優於上半年。

展望明年，邱森彬表示，明年整體經濟影響不確定的因素包含地緣政治及通膨問題，可能與今年維持平均的狀態，至於AI伺服器電源部分，隨著GPU問題逐漸解決，預期GPU在明年第2季就不會缺貨，樂觀看待今年第4季及明年包括北美客戶出貨量可逐步放大。

至於車用的部分，邱森彬表示，在Level 3 DC快充產品，提供30kW至180kW的高速充電解決方案推出後，預估明年車用產品會有急速的增長，加上明年在拜登政府政策補助下，對於明年車市可期待的。

亞系外資最新報告指出，由於獲利放緩，下修光寶科2023年到2025年每股盈餘預估7%到10%，儘管我們對AI需求保持正向態度並看到有利的回檔後報酬率，鑑於未來幾個月激勵AI情緒催化劑有限，短期內股價動能可能持續低迷，維持「買進」評等，但目標價由205元降至165元。

日系外資因利潤率有所提高，將光寶科技2023年獲利提高8.5%，但維持2024/2025年獲利不變，重申「買進」評等，並維持目標價188元。