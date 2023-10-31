在5G殺手級消費端應用出現之前，營運商與設備業者轉向不同行業對無線通訊基建的需求。資策會MIC指出，雖然2023年全球行動專網部署成長趨緩，近五年仍呈現平穩成長，產業顧問鄭兆倫觀察表示，企業行動專網長尾市場已逐漸成形，除了原有採用的製造、海空港、能源等場景，更多如醫院、運動賽事、風電、建築、旅館等也成為行動專網新興市場。

面對多樣化的營運現場與聯網需求，如何評估與提供具最高成本效益的企業專網解決方案、規畫5G與Wi-Fi整合方案，是網通與系統整合商最大的挑戰。資策會MIC提出三大挑戰與對策，首先，專網部署主要的障礙是與現場已有網路整合，必然得由設備商提供端到端的整場混合網路解決方案；二，企業專網連結眾多生產設備與資訊系統，網通業者須連結在地化電信、IT解決方案業者，提供ICT一體化服務；三，企業行動專網建置成本大於傳統聯網方案，促成效益卻不易釐清，造成場域主卻步，產業顧問鄭兆倫表示，可參考國際從企業專網促成的數位應用為企業帶來的數位競爭力、敏捷性、資安、ESG等面向貢獻，進行整合評估。

其實5G專網是5G企業應用中相當重要的一環，台系包括電信三雄、多家網通、設備等個股都積極布局，搶啖企業領域的龐大商機，也盼將台灣傲人的資通訊技術輸出國外，轉換成實際商機；另一方面，在智慧製造、AI(人工智慧)、雲端等導入生產階段下，5G專網的應用會有更大的發展空間。以目前來說中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)攜網通廠啟碁，以及科技廠雲達、和碩(4938)等，積極布局5G專網。目前企業端在5G專網的運用上可以說僅在初期階段，未來還有很大的發展空間，相關應用仍值得期待。