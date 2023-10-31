今天是萬聖節，台北市萬興國小今年將萬聖節慶活動結合交通安全教育課程，由校內雙語團隊以「人本交通–停讓文化」的主題及「車輛慢看停行人安全行」口號，引導學生使用雙語體外4道關卡，培養交通安全觀念及加強自我保護能力。

萬興國小表示，今年活動由雙語教學團隊設計內容及闖關卡，第一關是「THREE STEPS BACK」，教導學生等紅綠燈要離路口三步遠，第二關是「LEFT；RIGHT；LEFT」，穿越路口，注意左看右看再左看，過馬路時要再三確認有無來車。

校方表示，第三關「SLOW DOWN；LOOK；STOP」，路口慢看停、行人停看聽，第四關「LIGHT-COLORED CLOTHING」，提醒學生穿明亮衣帽及反光配件，其他用路人容易看得見，降低交通事故發生。

有1年級學生說，很喜歡今年的闖關活動，讓他學習如何安全過馬路，培養交通安全認知，建立保護自己也保護其他人的觀念。

萬興國小表示，依據108課綱，安全教育為19項議題之一，今年不僅將安全教育納入課程計畫，也透過萬聖節節慶教學及雙語教育整合跨領域課程，進行交通安全宣導，讓學生在寓教於樂的學習氛圍中，培養良好用路習慣，「交通安全慢看停平安回家快樂行」。