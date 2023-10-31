蔡依林推出新單曲〈Someday， Somewhere〉。（華納音樂提供）

蔡依林 （Jolin）2023年全新創作單曲〈Someday, Somewhere〉 於今日（10／31）在各大數位音樂平台正式上架。這首歌為Netflix浪漫影集《此時此刻》主題曲，也是Jolin為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》 獻唱〈親愛的對象〉 後，再次為影視作品創作，更是Jolin首度填詞譜曲，且首度擔任自己的配唱製作人。

《此時此刻》的主題曲邀請了 Jolin創作與獻聲，是Jolin首度接下為影視作品主題曲填詞、譜曲的任務，她二度與〈怪美的〉與〈腦公〉作曲人之一的Richard Craker一起創作旋律，並與陳君豪共同擔網單曲製作人。

提及配唱過程，陳君豪分享：「Jolin是這首曲的共同創作者，在demo時她已唱非常好，尤其是有些本來是英文詞，所以在正式錄音時，我有笑問她能唱比demo好聽嗎？因為正式歌詞進來後，有些共鳴、拍子、力度都要重新調整，不過後來事實證明她做到了，最後的vocal很感人好聽！」

陳君豪更透露近來Jolin在家裏弄了一個簡單的錄音室，在配唱前也已經錄了很多次，因此能清楚的了解自己聲音的拿捏。他大讚Jolin在配唱時將這首歌的前半段唱出隱隱保留的情感，卻內心澎湃的狀態；歌曲最後的高音，則釋放出了對愛的渴望與激動，讓聽者隨著音樂起伏為之感動。

為了這首歌，Jolin與導演、製作團隊開會，總導演連奕琦更與Jolin相約，並分享故事與腳本，建議Jolin以天使的角度在熙來攘往的捷運、公車...等大眾運輸工具中，靜靜望著都市人的愛情故事。

Jolin說：「這首歌寫下對愛很渴望，又有一點遺憾無法在當下說出想說的話；是一種未來的自己在跟現在的自己輕聲傾訴的感覺，希望大家可以一起用心感受這十個愛的故事。」