日前一位民眾開車行經國道三號、接近東山路段時，車道上疑似有把「斧頭」掉落，而前方轎車在變換車道時不慎壓到，導致整把斧頭向後彈飛，正好砸中民眾剛牽的4個月新車保險桿，好在人都平安，而事發驚悚影片曝光後也引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，日前行經國道三號、近東山路段時，前方突有一把「斧頭」迎面而來，正好擊中六月初才剛牽的新車，導致車體受損，所幸並無造成傷亡；「天外飛來一支斧頭，這斧頭原來就掉在國道上，因為隔壁車道切過來壓到斧頭，所以彈起來打到我的車，這如果找不到掉斧頭的人，要跟誰追究責任」。

而事發畫面曝光後也引發熱議，網友紛紛留言表示「可怕，如果打到玻璃有可能會製造成更大的傷害」、「哇草，國道什麼都有，什麼都不奇怪」、「開車開到有斧頭真的扯」、「沒插進擋風玻璃造成重大傷亡算萬幸了」、「掏出金斧頭跟銀斧頭出來，問問到底是誰掉的」。