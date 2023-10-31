天氣轉涼逐漸進入秋冬時節，即將面臨流感高峰期，桃園市呼籲符合公費流感疫苗接種資格的民眾踴躍接種，不過目前接種狀況卻不佳，民代發現學齡前幼兒接種率僅33.1％，為六都最末，65歲以上長者接種率也是倒數第3，要求市府加快腳步。

林政賢指出，依據疾管署112年度流感疫苗接種計畫，截至24日各縣市重點對象的接種率資料顯示，桃園市65歲以上長者應接種數為33萬7645人，接種數有11萬1856人，接種率僅33.1％，為六都倒數第3名；學齡前幼兒應接種數為11萬821人，接種數有3萬4405人，接種率僅31％，為六都最後1名；學生應接種數為25萬9073人，接種數有9萬232人，接種率為34.8％，為六都第3名。

林政賢表示，學齡前幼兒接種率墊底，65歲以上長者接種率也是位居倒數，質疑是民眾、社區的參與度不高還是市府宣傳不足？市議員黃敬平批評，衛福部中央官員直指是地方在炒作議題，以民眾拒絕施打高端疫苗作為藉口，才會導致流感疫苗接種率不高，但他認為並不是地方政府不夠努力宣傳，也不能責怪醫護人員，建議市府向衛福部抗議。

市議員段樹文提及，接獲許多家長反映不希望讓孩子接種特定品牌的疫苗，盼市府重視家長們的意見。市議員彭俊豪則說，由於現在是流感旺季，可見施打站人潮一直都不少，過去沒有公布疫苗廠牌引起反彈，更反問衛生局長劉宜廉，如果自己要接種疫苗但卻於現場才得知現在施打的廠牌為高端，是否會掉頭就走。

劉宜廉回應，無論是什麼廠牌的疫苗，對他來說都是有經過國家認可、審核通過，並沒有差別。至於議員們關心流感疫苗接種狀況，他表示，今年與去年同期相較成長約2成，坦言有部分民眾對於高端疫苗仍有疑慮，加上有些學校卡到期中考等活動，因而暫緩接種，不過據往年經驗約在11月可達到8、9成的接種率，承諾會加快接種速度。

衛生局副局長余依靜則說，桃園全市304所學校至今已有220所學校完成流感疫苗接種作業，接種學生數近12萬人，平均接種率達7成以上，另考量民眾對於疫苗廠牌詢問度，目前桃園市校園均於接種前1日告知學校疫苗廠牌。