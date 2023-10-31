華新表示，近日因地緣政治不穩定，不銹鋼原料波動加大，以及台幣匯率貶值因素，鋼廠成本居高不下。惟下游庫存去化漸見成效，終端需求逐漸復甦，台灣出口景氣燈號已轉黃藍燈，為考量整體產業競爭力，部分11月盤元牌價有所調降。