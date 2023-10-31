華新表示，近日因地緣政治不穩定，不銹鋼原料波動加大，以及台幣匯率貶值因素，鋼廠成本居高不下。惟下游庫存去化漸見成效，終端需求逐漸復甦，台灣出口景氣燈號已轉黃藍燈，為考量整體產業競爭力，部分11月盤元牌價有所調降。
《電纜股》華新11月部分不銹鋼盤價降價
華新(1605)開出11月盤元牌價，華新指出，考量終端需求逐漸復甦，調降部分11月盤元牌價，除400系及200系則維持平盤外，300系調降每公噸1500元，316系附價調降每公噸4000元，是4個月來首度調降。
華新(1605)開出11月盤元牌價，華新指出，考量終端需求逐漸復甦，調降部分11月盤元牌價，除400系及200系則維持平盤外，300系調降每公噸1500元，316系附價調降每公噸4000元，是4個月來首度調降。
華新表示，近日因地緣政治不穩定，不銹鋼原料波動加大，以及台幣匯率貶值因素，鋼廠成本居高不下。惟下游庫存去化漸見成效，終端需求逐漸復甦，台灣出口景氣燈號已轉黃藍燈，為考量整體產業競爭力，部分11月盤元牌價有所調降。
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