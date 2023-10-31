名模張嘉雲（花花）曾和音樂人陳熙交往12年，因金錢觀不合，今年初宣布分手。近日花花在節目透露，曾為某任男友積極地維持身材，某天竟發現自己被劈腿，小三還比她胖3倍。

花花在《11點熱吵店》節目坦言，她有戀愛腦體質，一旦陷下去就會拚命付出，過去跟某任從事音樂工作的男友交往，因對方經濟不穩定，她一手包辦吃喝玩樂的開銷，想不到某天被朋友告知男友在外面偷吃，「你為什麼要苦練瑜伽，把自己的身材練得那麼好，你知道那個女的（小三）比你胖了3倍！」 不僅如此，第三者還比較年長，完全不是嫩妹類型。

花花當時的小三年紀比較大，身材也胖三倍。（圖／中時資料照）

花花回憶，當時慘遭背叛後，一段時間都心力憔悴，形容「遇到渣男真的會瞬間老十歲」，花花更公開當時憔悴的照片，自嘲「法令紋滿深的，臉看起來比較消瘦」，朋友看不下去，便勸她為了能迎接新的戀愛，一定要把自己顧好。

愛情使人鬼遮眼！？一不小心竟掉入了愛情「憤坑」…… 11點熱吵店@chopchopshow 20231012 (完整版)│沈玉琳、Melody、花花、Albee、馮晨軒、林可、劉書宏、茵芙

花花年初宣布和陳熙分手，導火線跟百萬債務有關，已歸還男方送的1.5克拉、要價80萬的鑽戒，「我們價值觀不同，他生氣的時候提分手，我就答應了，他後來想挽回，不過我不答應」，花花說目前為了討錢，兩人仍有聯繫。至於未來另一半的條件，花花說，之前的條件都太簡單，只要不讓她餓肚子就好，「但現在我會希望他有上進心，有正常的工作，有存款，對我父母、朋友都要好」，笑說不排斥姊弟戀，只要過法定年齡即可。