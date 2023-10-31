民眾黨總統參選人柯文哲今說，政府喊出2025非核家園，投入大量預算收購光電，當獲利很多時「蒼蠅、蟑螂全跑來」，引發不正常的政商與黑道關係。（楊亞璇攝）

【全程字幕】經濟部製圖卡揶揄藍白合 柯文哲揭「民進黨光電醜聞」轟：蒼蠅蟑螂全跑來 @ChinaTimes

經濟部在臉書發文揶揄民眾黨總統參選人柯文哲，「不管藍白合不合，希望柯主席可以看看漁電合的成功案例。」柯文哲今天反擊，「那些雲豹小公主的故事難道大家忘掉了嗎？」他看見民進黨意識形態對這個國家的傷害，政府喊出2025非核家園，投入大量預算收購光電，當獲利很多時「蒼蠅、蟑螂全跑來」，引發不正常的政商關係，黑道就跑進來，「88槍」就是這樣來的。

經濟部指出，「不管藍白合不合，希望柯主席可以看看 ＃漁電合 的成功案例。」柯文哲提出2030年再生能源達到佔比40％的高標，甚至比經濟部的規劃增加10％以上，但在臉書上對漁電共生的影射批評，卻對再生能源發展有嚴重的反效果。

對此，柯文哲今在「與哲同行三部曲」記者會回應，他到南部去看過光電問題，其實發展再生能源、光電這都是對的，但並沒有說發展光電就允許搞特權、專利，「那些雲豹小公主的故事難道大家忘掉了嗎？」在這2年中，為了光電被起訴的有幾個案例，他看一看超過60個。

柯文哲說，他去南部也把最近去看光電心得跟大家報告，為何會出問題？他去現場看才知問題在哪，因為政府一先開始說2025要非核家園，所以核電廠要停掉，被迫再生能源要拉上來，如果按部就班，時間來不及，所以怎麼辦，政府就投大量的錢，要不然怎麼會說，一開始收購電費的價格有到一度9塊錢、5元塊錢，什麼都有。

柯文哲指出，當有個東西，是政府給大量的錢要加速進行，獲利很多時會發生什麼事？閩南話說「蒼蠅、蟑螂全跑來」，所以為什麼會有88槍，就是這樣來的，因為那變成是高獲利行為，就會引發很多這種不正常的政商關係，黑道就跑出來。

柯也說，本來光電發展應考慮整個生態，日本也一樣在發展光電，可是不會搞到說光電版底下的農作物寸草不生啊，可是他去農村看，魚塭變成光電，還有一點，在農村鋪光電板，光電板要20年才回本，所以20年內拆掉就一定虧本，所以只要一鋪下去，那塊地是20年不能用，所以到底台灣有無整體農業戰略計畫？農食自給率要多少、生態保護要多少程度，這都要思考的。

柯文哲感嘆，他去南部看光電，深深領略一句話，「意識形態對國家的傷害」，今天民進黨這兩大神主牌「台獨、反核」，不是說完全不能做，但要理性、務實、科學，有個戰略目標可以，苦是要理性務實科學來做，今天「2025非核家園」就是完全沒有理性態度，所以搞到現在去南部看，本來很多青農返鄉，現在魚塭都鋪光電版，在故鄉就已經沒工作機會，怎麼辦？再回去啊。

柯文哲表示，一開始說什麼小學校學生變多了，自從光電板來了後，學生又少掉了，為什麼？就找不到工作，只好再搬走啊，有時用意良好，但是若在執行過程當中，沒有理性、務實的科學態度，結局就一塌糊塗，所以在光電、風電這件事，不是說不對，他在這案件看見了民進黨意識形態對這個國家的傷害。