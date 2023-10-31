焦凡凡與婁峻碩交往約7年，婁峻碩27日驚喜宣布，在馬爾地夫向交往近7年的焦凡凡求婚成功，好消息一出，許多粉絲朋友湧入貼文底下留言祝福。最近兩人還在馬爾地夫旅遊，焦凡凡也曬出不少與閨密同框的辣照，唯獨不見婁峻碩，仔細一看未婚夫竟在後面「眼不見為淨」，笑翻不少網友。

焦凡凡在社群平台寫下，「雖然只在馬爾地夫5天，但想在這邊 2555天，我會無悔無怨」，正好搭配了婁峻碩求婚影片配樂《Till 4ever》的部分歌詞，甜蜜的放舉動閃瞎粉絲。此外，她還分享幾張辣照，從照片中可見她頂著一頭俏麗短髮，身穿黑色連身泳裝，相當映襯她的白皙肌膚，正面開深V直逼肚臍，胸前「工」字細帶格外增添性感，上圍在鏡頭前一覽無遺，身旁的閨密身材也一級棒，大秀腹部肌肉線條。

不過其中一張焦凡凡正面奔向鏡頭的照片，粉絲原本以為是來自婁峻碩的視角，但放大看才發現，未婚夫在她的右後方、獨自站在海裡，讓網友不禁笑說：「婁自己在旁邊耍孤僻」、「後面怎麼有一個孤單男子？」、「看到2555天直接哼出來」、「婁太太 這發文有聲音」、「也變得太瘦了吧」