加拿大今天以隱私及安全風險為由，禁止在政府配給的行動裝置上使用中國通訊應用程式微信及俄羅斯防毒軟體卡巴斯基，對此卡巴斯基表示錯愕失望，稱政府並未給予機會解決疑慮。

法新社報導，加拿大政府聲明指出，政府配給的裝置將立即移除應用程式微信（WeChat）和卡巴斯基（Kaspersky），使用者未來也將被阻止下載這兩個程式。

負責監督加拿大聯邦公共服務的國庫委員會主席安南德（Anita Anand）表示，加國的資訊首長認為這兩個應用程式「對隱私和安全構成無法接受的風險」。

安南德補充表示，目前尚未偵測到資訊洩漏情形，不過這兩個平台在行動裝置上的數據收集方法「提供了大量存取設備內容的途徑」。

安南德總結指出：「之所以做出移除並阻擋微信及卡巴斯基應用程式的決定，是為了確保加拿大政府網絡和數據保持安全且受到保護，這與我們國際夥伴的做法一致。」

渥太華當局今年2月也禁止政府裝置使用中國北京字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok。

據路透社報導，卡巴斯基表示對加國政府的決定感到錯愕且失望，還說政府在沒有提出警告，或給予卡巴斯基機會來解決政府顧慮的情況下做出這項決定。

卡巴斯基透過聲明表示：「由於沒有證據或正當程序來合理化（政府）這些行為，這樣的行為非常站不住腳，且是對地緣政治情況的回應，而非對卡巴斯基產品和服務正當性的全面評估。」

微信則並未立即回應記者的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1121031