日本進口紫蘇葉遭檢出農藥平硫瑞0.09ppm。（食藥署提供）

食藥署今天公布最新邊境檢驗食品結果，義大利黑松露再次上榜，兩批產品重金屬鎘超標2.5倍到4.5倍！今年以來義大利進口黑松露累計9批不合格，食藥署先前行文義大利要求改善說明，對方承諾將要求業者於產品出口前，先行檢測重金屬鎘，合格後才可輸入台灣。

食藥署每周例行公布邊境檢驗食品不合格資訊，本周共17項，其中3批為印尼進口調味醬，分別是國森貿易有限公司輸入的調味醬(辣椒口味) 712.8公斤、調味醬塊(辣椒口味) 150公斤，以及鋐澄貿易有限公司輸入的Sasa 特辣椒醬758.8公斤，都被檢出二氧化硫不合格。

食藥署副署長林金富說明，台灣目前規定二氧化硫用於其他加工食品殘留量為0.03 g／kg，而這三批產品分別被驗出0.051、0.753、0.157 g／kg，不符規定，已全數於邊境退運或銷毀。近半年印尼進口辣椒醬累計16批不合格，因此食藥署將自今年11月6日起調整為100％逐批查驗，期限至明年5月5日止。

本周公布2批義大利進口黑松露檢出重金屬不合格，分別為德力亞國際有限公司進口3.57公斤，檢出重金屬鎘5 mg／kg，以及荃盛環宇股份有限公司進口1公斤，檢出金屬鎘9 mg／kg。依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為2 mg／kg。

今年1月1日至10月20日止，義大利黑松露共計報驗96批，其中9批檢驗不符規定，分別來自5家製造廠。林金富說明，目前已針對有不合格紀錄的製造廠，提高到100％逐批查驗。

另外，食藥署已於今年8月行文義大利，要求10月16日前說明改善措施。林金富表示，義大利方於10月25日回覆，未來會請出口商先檢測重金屬，合格後才會輸入台灣，另針對檢測方法和法規，也會和台灣諮商。

另外，由大鬍子有限公司自日本進口紫蘇葉，遭檢出農藥平硫瑞0.09 ppm，已於邊境退運或銷毀。林金富說明，平硫瑞是一種殺菌劑，在台針對十字花科、花果類等26項作物訂有殘留標準，但不可用於紫蘇葉。目前針對該業者調整為100％逐批查驗，整體紫蘇葉維持20-50％加強抽批。