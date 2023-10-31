苗栗縣政府31日舉行縣務會議，列席的三義鄉長呂明忠反映該鄉農路遭傾倒營建廢棄物的情形，縣長鍾東錦下令採取扣車方式追究責任，以杜絕亂倒廢棄物破壞環境的情事。

列席縣務會議的三義鄉長呂明忠反映，鄉內西湖村農路遭傾倒4、5車的營建廢棄物，這些車輛都是停在附近路邊等到天黑後進入傾倒，廢棄物橫擋道路，連人都無法通行，嚴重影響交通，目前暫時移置在清潔隊存放，希望縣府擬訂更好的辦法加以杜絕。

縣長鍾東錦表示，他先請三義、銅鑼分駐派出所在交流道附近加強巡邏，密切防範疑似傾倒廢棄物車輛侵入，晚間也盼社區巡守隊協助巡邏，發現可疑車輛立即通報分駐派出所趕往處理，車上若發現載有廢棄物，在追查來源及去處過程中，無法提出相關證明文件，即予扣車，再深入追究責任。

另外，疾病管制署公布22縣市流感疫苗4大重點族群施打率，苗縣包括65歲以上、學齡前兒童、學生、醫護人員的接種率都在全國平均數之下，會中，縣長鍾東錦責請衛生局持續加強宣導，積極鼓勵高風險民眾趕緊施打流感疫苗，以降低流感重症率。

而本月18日頭份地區傳出黑狗叼回槍枝零件案，鍾東錦說，事後證實是自導自演烏龍惡作劇，22日南庄鄉河堤公有停車場發生多部車輛車窗遭砸、車內財物被竊案件，警方已鎖定一名竊嫌，希望警方加強肅竊、肅槍、緝毒、打詐，建置更多監視系統，積極打擊犯罪，維護良好的治安環境。

鍾東錦表示，今年9月銅鑼鄉養鷄場遭8隻遊蕩犬破壞圍籬闖入咬死160隻鷄，且近期不斷有民眾反映遊蕩犬追趕，甚至攻擊行人、獵殺石虎、遊蕩貓等事件，永和山水庫一帶去年至今共通報捕捉近1千隻遊蕩犬貓，數量驚人，目前苗縣共列管22處遊蕩犬出沒熱區，除提醒民眾出入時須注意，避免被群聚遊蕩犬追趕或咬傷，並希望民眾不要棄養、餵食，農業處動物保護防疫所亦須與動物保護團體合作，辦理遊蕩犬、貓抓紮絕育等工作。