2023年10月31日新北市／新莊鴻福停車場則為機車停車場，為方便民眾轉乘捷運所設置。（新北市交通局提供／呂健豪新北傳真）

2023年10月31日新北市／八里埤頭停車場為汽車停車場，收費每小時20元。（新北市交通局提供／呂健豪新北傳真）

新北市近年積極增建智慧型停車場，明（11月1日）起將於板橋、新莊、八里啟用3處智慧停車場，共提供184格汽、機車停車位，透過智慧停管系統，24小時監控管理，提升周轉率。

明天啟用的3處智慧停車場分別為，板橋區永翠路平面停車場、八里區埤頭平面停車場及新莊鴻福機車停車場，交通局停車管理科長蔡柏坤指出，位於板橋永翠路與藝文二街路口的永翠路停車場及鄰近八里區中庄市民活動中心的埤頭停車場，目前是路邊開單計費，明起改由智慧停管設備監控，可提升停車服務品質並減少車輛久停占位。

另外，新莊鴻福機車停車場是為了方便騎乘機車的民眾轉乘捷運所設置，在頭前庄捷運站1號出口對面，將原先加油站設施物拆除後所闢建的平面停車場，導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應支付，使車輛可以快速進場，減少排隊等候，場外也繪設標線型人行道、行穿線，以及壓按式行人號誌，確保民眾停車後前往捷運站的人行安全。

蔡柏坤表示，3處新增的智慧停車場共有184個汽、機車停車位，分別是板橋永翠28格汽車為、14格機車位；新莊鴻福72格機車位；八里埤頭70格汽車位。

收費標準，板橋為汽車每小時30元、機車免費；新莊機車計次收費，當日每次10元；八里則是汽車每小時20元。除了臨停外，3場皆有提供月租，登記及抽籤作業辦法後續將公告於交通局網站。