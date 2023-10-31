高雄一名女子行經三民區大順路，看到一間摩斯漢堡的招牌掛一個布條，上寫「鼎山麥當勞收攤了，歡迎來摩斯呷薯條」，還特別強調薯條配紅茶是69元，她將其拍下PO上網，吸引萬人朝聖，貼文釣出不少在地人說，鼎山麥當勞原先是摩斯，後來才變成麥當勞，開玩笑稱「摩斯掛布條一定是記仇。」

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一間摩斯漢堡招牌下方懸掛一個布條，上面寫著「鼎山麥當勞收攤了，歡迎來摩斯呷薯條，薯條（R）＋冰紅茶（L）只要69元」，令她忍不住笑說「很會做生意。」

圖文吸引1萬人關注，「攻擊力好強」、「摩斯竟然比麥當勞撐得久」、「傷害不大，侮辱性極強」、「我還以為會跟麥當勞對戰的只有漢堡王」、「居然補刀？麥當勞做鬼也不會放過摩斯。」

貼文也釣出不少在地人表示，最早鼎山麥當勞的位置開的是摩斯，開玩笑說摩斯掛布條是記仇，「最早這家摩斯在鼎山麥當勞的位置，可能還在記仇麥當勞把位置搶走」、「如果這條紅布式拉在鼎山麥當勞位置，那就是真正漂亮的廣告了」、「鼎山麥當勞那個位置最早是摩斯，後來改麥當勞，現在又改成21世紀。」