國立東華大學遴選第9屆校長，經校長遴選委員會投票，由副校長徐輝明脫穎而出，將在明年1月23日就職。徐上任後將以「永續大學」願景為目標，發揮大學功能深入社區實踐社會責任（USR），並結合相關科系，讓學校成實質的綠電校園，朝永續發展前進，允諾會在歷任校長奠定的基礎上努力，繼續發揚東華的特質。

國立東華大學遴選第9屆校長，校長遴選委員會本月30日就第二階段通過同意權的候選人徐輝明與鄭嘉良投票，結果由徐輝明當選東華大學第9屆校長。

徐輝明表示，東華大學是東部大學領頭羊，其中，對地方的關懷、改善社區困境等，是學校特色之一，師生願意在寒暑假深入社區提供所學，可說是有品又有德，以正面積極的力量，發揮大學的功能，進行社會實踐。

接著他也提到，東華大學校園腹地約250公頃，校內近年積極發揮地域優勢，推動太陽光電設施建置工作及「SDGs永續校園計畫」，並在校舍上設置太陽光發電設備，預計發電量2025年應可達到發電量是全校用電量一半以上，成實質的綠電校園。

徐輝明說，東華大學曾獲SDGs永續大學世界排名200名，未來將持續精進光電發展，立足東台灣、放眼全世界，把學校特色發揚光大。

另外，東華大學校內車禍事故層出不窮，1年半內就發生3起車禍，如何阻止校內交通意外發生，也成徐輝明上任後的一大考驗。

徐輝明指出，學校每年花費上千萬元經費持續改善交通道路，如彎道調整、鋪面平整、機車道、人行道改善及交通號誌標線翻新等，法規上利用測速照相減少事故發生，未來將會以全盤性方式，持續地檢討更新相關措施。

徐輝明為逢甲大學土木系學士、美國曼菲斯州立大學土木系碩博士，專任東華大學教授，兼任東華大學副校長、總務長，過去曾任國立宜蘭大學工學院長等職務。