民眾黨主席柯文哲胞妹、新竹市立委參選人柯美蘭今上午在北區金華市民活動中心，舉辦「保護眼睛」演講。（王惠慧攝）

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨政黨協商，達成四點共識，其中包括兩黨同意相互支援，將立委席次最大化。以無黨籍參選新竹市立委的柯文哲胞妹柯美蘭今被問到是否因此退選？柯美蘭搖頭連說3次「不會」，表示自己是為自身理想參選，強調絕對「參選到底」。

柯美蘭今上午在北區金華市民活動中心，舉辦「保護眼睛」演講，許多長輩希望了解眼睛模糊、飛蚊症、溢淚、乾眼症、眼睛乾澀、白內障及青光眼等眼部疾病，柯美蘭也在現場一一解說，底下長輩聽得十分認真，有人頻抄筆記，演講結束後也持續發問，柯美蘭也都耐心回答。

會後柯美蘭接受媒體訪問，國民黨和民眾黨達成共識，要讓立委席次最大化，是否會繼續參選？柯美蘭表示，「當然繼續參選！」媒體追問，不會因為要最大化而退選？她也搖頭說了3次「不會」，強調絕對不會（退選），自己是為了人民參選，不應該有任何影響。

柯美蘭也說，一開始她就曾經說過，自己不是為了哥哥，也不是為了民眾黨參選，而是為了自身理想而參選，所以不會因為這樣的議題而改變，強調她會「參選到底」。

至於是否擔心繼續參選可能影響到國民黨？柯美蘭則說，那就看誰程度好，看誰更發心、更努力，做更大的付出。她也說，她個人的想法是，這是場公平的競爭，大家都一起努力，看人民選擇誰。