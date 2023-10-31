恩瑞亞在對倫敦政經學院的學生表示，要處理銀行業問題(例如商業模式的永續性，或者在多年專注於建立足夠的資本緩衝水準之後，要如何經營這些模式)，這些並不總是那麼的容易。

「歐洲央行的過往記錄是好壞參半：在推動有效的補救措施和內部治理的改革方面，我們取得一些成功；但是某些的情況，進展慢得令人失望」。

恩瑞亞說：「正如同我們在2023年春季看到的那樣，未能解決已發現的弱點，可能導致銀行業生存威脅」。

在今年初，瑞士信貸(Credit Suisse)和包括矽谷銀行在內的一系列美國銀行的倒閉，引發外界對監管品質的疑慮。數家監管機關，包括聯準會和巴塞爾銀行監理委員會(Basel Committee)都承認了這點。

恩瑞亞說，在銀行之間進行更多的跨境整合，將讓銀行業的基礎更加穩固，但是歐盟成員國對此缺乏共識。

「嚴酷的現實是，缺乏整合在我們的機構設定中產生了一個危險的裂痕，而光靠有效的監督是無法彌補這樣的缺陷。但如果系統再次崩潰，修復可能會非常困難，且代價高昂」。