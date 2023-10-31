連千毅當時秀出的授權書。（本報資料照）

連千毅當時委託律師發出的聲明。（本報資料照）

爭議網紅連千毅8月因砸店、街頭開槍等糾紛入獄服刑，2019年直播上賣「賓士行李箱」被質疑是假貨，曾大動作在臉書上開直播、秀授權書澄清，嗆「假一賠100萬」。高雄地檢署今偵結，證實行李箱確實是假貨，依違反商標法起訴連千毅。

連千毅2019年時稱霸網路直播圈，但也因氣焰囂張，引爆「直播主之亂」，與另名寵物店直播主「大仁哥」就因為直播販賣的福箱發生糾紛，雙方互嗆叫囂，演變成砸店、街頭開槍風波。

事後警方逮獲連千毅，從他的倉庫中查獲疑似仿冒品的「賓士行李箱」，當場查扣並帶回調查釐清，連千毅卻大動作開直播怒嗆檢警、網友及媒體，表示名牌本來就有公司貨、水貨之分。但連千毅的說法卻遭台灣賓士打臉，強調連貼出的授權書並非出自官方，意指連賣的不是正品。

連千毅當時強調，自己是「代銷商」，並非製造商，也不是進口商，自己透過台南「久瑞企業」取得貨物，有防偽標籤，拍賣網站上要價3、4萬元，他只賣6000元，連千毅還嗆「整個亞洲不是只有台灣總代理在賣賓士的東西」、「假一賠100萬」。

檢、警後續偵查，連千毅推說是向台南王姓貿易商所購入，王男有出示賓士授權書給他，但他太忙沒有時間查證真偽。

王姓貿易商也否認賣假貨給連千毅，再推給另一位張姓友人，但張男到案後僅承認介紹大陸友人給王姓貿易商，商品都是王男和大陸友人接洽購買。

檢方根據德國賓士原廠的鑑定報告，認定連千毅在直播販售的行李箱，已侵害賓士的商標權，偵結後依違反商標法起訴連千毅和王姓貿易商。