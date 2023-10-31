台灣受家暴人數3年成長近2成，立法院即將於周四審議《家庭暴力防治法》修正草案，民眾黨團質疑，現行保護令制度虛有其表，加害者有許多管道接觸受害者，執法機關卻難以及時採取措施，社會安全網越破越大，呼籲朝野合力推動家暴法修法，嚇阻施暴者，落實受害者人身保護，並完善「恐怖情人條款」。

此外，因應科技變遷，民眾黨團認為，政府應加強對「數位性暴力」的法律監管，阻絕不當性影像傳播，避免受害者遭受二度傷害。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，此次家暴法修法將完善「數位性暴力」法律監管，擴大民事保護令適用範疇，讓執法機構立即採取緊急應變措施；有鑒於不當性私密影像被洩露後，若時間長難以完全刪除，呼籲科技業在產品開發與設計階段，納入對防範措施，包括禁止傳播不當性影像，以及防止加害者在社群網站上追蹤被害者。

邱臣遠提到，上個月高雄市一名男子刺殺前女友30多刀後逃逸，事實上吳女已聲請保護令，但仍被持續騷擾，且余男才因違反保護令遭羈押，獲釋僅半個月又行凶。顯見法院近年來雖從寬核發保護令，但面對精神狀態不穩定的當事人時，仍無法阻止施暴行為，凸顯保護令本身的侷限性，也暗示需要更全面的預防措施。

邱臣遠認為，應對高風險暴力加害者實施預防性措施，造成被害者身陷危險之中，呼籲政府不僅應依「家暴法」第58條，確實提供足夠資源防止家暴，也應落實加害者處遇計畫，對加害者進行教育及矯正措施，才能真正達到預防家庭暴力的目的。

根據衛福部統計，家暴被害者從2019年的10萬3930人，上升到2022年的12萬3741人，成長近2成。黨團副主任兼發言人楊寶楨說，現行法律不足，導致被害者受暴力後，加害者仍可在保護令核發前再度加害，因此黨團提出家暴法修正草案，聚焦於63條之1「恐怖情人條款」，賦予相關單位在緊急情況下拘提加害者的權力。

楊寶楨也提到，2019至2022年間特別是6到12歲區間的受害者成長率近4成，幾乎是其他年齡層區間的2倍。現行法規中加害者若為直系血親，可不經本人同意，直接調閱戶籍謄本，輕易找上受害者，衛福部研擬修法限制經法院判定有罪、剝奪親權的加害者不得調閱戶籍資料，但在認定上卻困難重重，因為不論是判決有罪或剝奪親權都需經過法院裁定。

她呼籲，未來限制調閱戶籍的認定標準應考量實務情況調整，適度放寬並降低認定門檻，並且在案件審理期間應有相關配套措施，確保加害者無法輕易找上受害者。

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