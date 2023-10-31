為推展我國有機農業，駐美代表、前花蓮縣立委蕭美琴2015年於立法院提案要求成立「有機農業研究中心」，花蓮區農業改良場積極籌辦，該中心將於11月1日正式揭牌啟用。花蓮區農改場長杜麗華也將於明日卸任，並接任農業部防檢署副署長一職。

有機農業研究中心於2021年12月30日完工，2022年11月取得使用執照，並將於明日11月1日正式揭牌啟用，有機農業研究中心未來將扮演國內有機農業研發整合的窗口，協助訓練更多有機青農投入有機產業，也將成為我國有機農業成果對外展示的櫥窗。

農業部指出，花蓮區農改場長杜麗華自2018年11月1日接任，5年來在宜蘭和花蓮大力推動農業政策、積極解決地方產業問題，並帶領花蓮場團隊創造許多農業創新成果及獲獎無數，農業部因此借重其專長，安排杜麗華到動植物防疫檢疫署接任副署長，懸掛已久的第二位副署長位置終於補齊。

此外，花蓮場副場長楊大吉將調陞為場長，楊大吉於中興大學昆蟲學系博士畢業，於1995年考試及格擔任公職並分發在花蓮場服務，期間歷練助理、助理研究員、副研究員、研究員、副場長等。