為開拓台東鳳梨釋迦鮮果銷售通路，縣長饒慶鈴分別在今年6月廈門海峽論壇、10月下旬皆親自率隊赴陸，為重新輸陸尋求機會。饒慶鈴強調，此次前往北京主要為了確認9月底傳送陸方的41家包裝廠、787位農友、1423公頃等相關資料能夠順利通過，陸方已逐案審查中，並特別表示「產銷履歷驗證」是關鍵。
饒慶鈴今天舉行記者會表示，台東縣府積極從根源解決問題，朝有害生物零檢出及農藥符合安全用藥的標準努力，此次前往北京，主要為了確認9月底傳送陸方的41家包裝廠、787位農友、1423公頃等相關資料能夠順利通過。
饒慶鈴10月底帶領台東縣3個農會、2間青農包裝廠、2位國立台東大學教授到北京高端量販店及百貨參訪，期盼進軍大陸高端市場。台東縣府表示，陸方已逐案審查中，會晤時特別表示「產銷履歷驗證」在本次提高果品品質方案中佔有舉足輕重的關鍵，希望訪問團成員轉知台東農民朋友們，儘速取得產銷履歷證明，呼籲今年尚未取得農產品檢驗報告的農民朋友，應盡速配合相關單位或自行規畫辦理農產品檢驗。
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