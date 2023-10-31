76歲的郭大哥自日商公司退休後再受僱就業。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市勞工局推廣中高齡勞動者職務再設計服務，補助企業購置相關就業輔具，協助打造友善職場，一間位於高雄仁武區以農業設施為主的製造商，員工共有36位，45歲以上中高齡員工有19人，其中超過70歲的就有2人，利用改善職場工作環境，現在仍在工作崗位上。

位在仁武區主要生產節水灌溉系統及各項農業設備，是台灣第一家以農業設施為主的ISO認證製造商，企業成立至今已47年，副總經理蔡東伯笑著說：「員工與公司一起打拚，也一起來到中高齡的階段」，細數公司員工，目前共有36人，其中45歲以上中高齡員工有19人，佔了65.5％，其中有4位已經超過65歲，包括分別為71歲及76歲的2位高齡員工，現在仍在工作崗位上。

71歲的蔡大姊是該公司出納，已經在職近27年，公司今年也在勞工局的「職務再設計」服務協助下，換上24吋的大螢幕，過去看起來有點霧的文件現在都能看得好清楚，且公司還規畫設計簡易的內部作業系統，不需要太複雜的文書操作技巧，她說：「我71歲也會用，相信每位中高齡員工都能學會使用。」

另名76歲的郭大哥自日商公司退休後再受僱就業，憑著機械專長，已在公司服務13年，在生產部門負責機械維護與調校，公司為了留住他，幾年前就透過職務再設計調整工作方法，調整不需要搬運負重的職務，今年再為生產部門所有的中高齡員工，申請電動拖板車、吹吸式掃地機、真空搬運機等省力設施補助，讓年齡漸長的員工，可以更便捷、省力地持續為公司服務，進一步傳承累積幾10年的好功夫給年輕人。

「推動職務再設計服務計畫」，協助雇主規劃改善工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件、調整工作方法與改善職場工作環境等事項，鼓勵企業主，結合政府資源為員工打造友善職場環境，依所提申請個案，每人每年補助金額最高10萬元。