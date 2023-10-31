台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲31日舉行「與哲同行三部曲—眾望所歸、眾咖齊聚、眾所矚目」記者會，宣示啟動「壯遊台灣 眾望所歸」環台計畫，從今天起到11月底，將從宜蘭出發環台一圈，參訪各產業、傾聽鄉鎮心聲，並站上肥皂箱街頭宣講，說明自己參選理念，也要為台灣發聲。

柯文哲致詞時表示，在520大雨滂沱時提出自己政見，也就是「共融社會、國家治理」、「聯合政府、團結台灣」、「台灣自主，兩岸和平」的主張，希望藉由這場大選，改變台灣的政治文化，促進社會和諧、政黨和解、兩岸和平。「我們約好『義無反顧拚一次，共同起造新台灣！』現在距離2024選舉只剩2個半月，現在已經到了秋天了，我們會一路挺進冬天，贏得最後的勝利！」

柯文哲也說，高達60％的人民期待政黨輪替，因為人民早已厭倦民進黨將政黨利益凌駕國家利益，且在副總統賴清德擔任行政院長時，台灣就有缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等五缺危機，疫情期間缺口罩、缺快篩、缺疫苗，現在甚至更有缺雞蛋、缺豬肉等民生問題，勞保快破產，健保要失控，顯示權力使人腐化，現在的民進黨已經不是大家30年前認識的民進黨，「當年民進黨從黨外走進來，多麼地有理想，我們曾經支持它，現在看到它這個樣子，我們目瞪口呆。」

柯文哲宣布「與哲同行三部曲」，第一部曲是「壯遊台灣 眾望所歸」，順著台灣方向，從宜蘭出發環島宣講；第二部曲是「咖啡車 眾咖齊聚」，環島期間有兩輛行動胖卡「相信號」、「美好號」，邀請民眾喝咖啡，一起為民發聲；最後是「全民監票 眾所矚目」，全台大約有1.7萬多個投票所，因此要徵求1.7萬多名監票員，柯文哲邀請全民透過監票計畫守住台灣民主。

民眾黨發言人林子宇說明「全民監票 眾所矚目」計畫，柯文哲及民眾黨官方社群將送出QR Code

https：／／kpvote.tpp.org.tw／民眾也可自行搜尋「眾所矚目2024公民監票計畫」，進入報名連結，註冊後填寫資料，確認符合資格，同意民眾黨使用個資後，就可完成註冊。

第二部曲「咖啡車 眾咖齊聚」，由柯文哲與立委參選人賴香伶、張其祿、李有宜，新北市黨部主委陳世軒，一起到行動咖啡應援車「相信號」前，品嘗剛沖泡好的咖啡，還有KP小物應援車「美好號」，都將陪同柯文哲環台，伴隨各縣市立委參選人，還有全台民眾一起站上肥皂箱，說出訴求心聲。

柯文哲隨後立刻啟動第三部曲也就是「壯遊台灣 眾望所歸」環島計畫，搭上小巴士出發宜蘭。這次環台將歷時1個月，預計走訪全台灣各縣市，以「親近土地」、「傾聽民聲」、「職人百業」、「連結地方」為四大主軸，實際探訪庶民百業，深入了解民眾的需求，並在沿途號召有志之士同行，完成這場改變台灣的社會運動。