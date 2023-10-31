交通方面，新台馬輪及澎湖輪已陸續完工開航，澎湖馬公1號碼頭長度延建案將於明年3月完工，有助交通及觀光發展。而離島風電及光電綠能推動已有成果，澎湖風力及綠島地熱資源有豐富開發潛能，將推動能源轉型、加速低碳能源系統整合，朝永續低碳島目標邁進。

陳建仁指出，因應台灣2050淨零轉型政策，行政院去年底核定「第六期（112－115年）離島綜合建設實施方案」，以維護島嶼環境資源、樹立低碳能源典範、推動智慧創新轉型、打造樂活創生家園為4大永續發展主軸推進，盼能滿足離島居民基本民生與交通運輸需求。

陳建仁表示，離島居民的就醫、就學、通勤、洽公等皆仰賴海空運輸，近年來在船舶購建、港埠設施改善、離島航線維運等方面已逐步展現成效。有關海運基本航次、居民票價、營運虧損補貼及船舶維修工作等，請交通部會同地方政府持續推動相關方案，減輕居民負擔。

至於蘭嶼開元港災後重建部分，陳建仁指出相關部會已積極進行搶救與修復工作，請行政院政委兼公共工程委員會主委吳澤成督導相關部會，針對開元港改建需求進行全面盤點，使開元港設施在改建後更加完善。

低碳能源發展方面，陳建仁指出，經濟部已合力推動成熟風電、光電設置，並評估規畫在澎湖、綠島等地開發海洋能跟地熱等新興能源，盼從創能、節能、儲能各方面加速低碳能源系統整合，朝向永續低碳島的目標邁進。