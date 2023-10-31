為了讓國會也能支持明年自己的預算案，尹錫悅特別前去韓國國會發表演說，指出政府正在密切關注經濟和安全情勢，並準備即時採取因應措施。尹錫悅表示，如同先前預測般，今年下半年經濟成長腳步將持續加快，最晚在明年將恢復到比預期更好的水準，成長幅度大於其它主要國家的。

上周，韓國央行公布7至9月的GDP成長0.6%，跟第二季一樣，且幅度高於市場預估值0.5%。路透社10月初有項調查指出，韓國經濟成長預估將從2022年2.6%，大幅降至2023年1.2%。

韓國政府早於8月就已公布明年各項預算案，不過金額增幅卻是20年來最小，理由是經濟成長放慢腳步導致稅收不佳所致。2024年韓國政府支出金額為656.9兆韓元，約4,870億美元，比2023年只增加2.8%。

尹錫悅強調，韓美兩國以及與其它盟國維護安全關係，實為首要任務，並表示，與美國的經濟安全合作計畫，也可以增強韓國的危機應變能力。另外，韓國也將與自己最大貿易夥伴中國大陸，雙方保持互利合作的關係。