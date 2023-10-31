此外，早鳥優惠票經完成訂位後，不再受理變更身分證號，僅可取消訂位，重新購票時則無法保證享有原購早鳥優惠票價。台灣高鐵表示，「早鳥優惠」記名制實施後，高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票，旅客如欲訂票，請利用台灣高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或與合作便利商店訂票。

台灣高鐵提醒，12/1起早鳥優惠票面將註記旅客「身分證字號或護照號碼末五碼」，乘車時應攜帶與票面登錄證號相符「身分證明文件正本」以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50％。

台灣高鐵自2011年推出「早鳥優惠」以來，於離峰時段提供多元優惠票價，引導旅客分流搭乘，是搭乘時間具有彈性旅客喜愛的產品。目前「早鳥優惠」提供指定車次標準車廂對號座全票65折、8折及9折優惠，依高鐵公告開放訂位日起限量發售，最晚發售至乘車日（含）前5日。