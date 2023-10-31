前立委邱毅預言黃捷參選會慘輸，她則反嗆「我不知道邱毅多久沒在高雄了啦」。（柯宗緯攝）

黃捷說，鳳山是她的「起家厝」，鳳山人對她的栽培非常感謝， 也會滿滿回饋，而接下來自己要承擔更大的責任，相信不只里長，鳳山居民都會祝福她。（柯宗緯攝）

民進黨高市鳳山區議員黃捷接棒挑戰第6選區立委，但遭質疑空降、跨區落跑參選，有負鳳山選民。今（31）日鳳山區12位在地里長站出來力挺，黃捷也撇清沒有誇區、落跑問題。至於前立委邱毅預言黃捷參選會慘輸，她則反嗆，「我不知道邱毅多久沒在高雄了啦」。

黃捷說，鳳山是她的「起家厝」，鳳山人對她的栽培非常感謝，也會滿滿回饋，而接下來自己要承擔更大的責任，相信不只里長，鳳山居民都會祝福她。

黃捷表示，過去她跨選區服務選民，不局限選區，也關心壽山動物園改建、柴山生態問題，爭取駁二地景藝術，所以她關心高雄整體發展不是一兩天的事，也一直都深耕高雄，絕對沒有所謂跨區問題。

至於當初黃捷批韓國瑜是「落跑市長」，如今被質疑雙標，黃捷說，這問題被問3天了，鳳山跟高雄市區是同一個生活圈，而她是位於前金區雄女畢業，「說我跨區是不是有點說不過去？」

針對外界批評她「落跑」，黃捷重申，那是否也要用同一標準檢視國民黨徐巧芯等人參選立委？現任議員要更上一層樓，為更多的人服務，相信是很常見的事。

邱毅昨發文預言黃捷參選「一定會落選，而且會敗得很慘」，黃捷反嗆，「我不知道邱毅多久沒在高雄了啦，酸言酸語都沒有必要」，希望大家對於願意承擔重責大任且想要為高雄服務的年輕人是用鼓勵的，而不是酸言酸語跟責備。

今天鳳山12名里長挺身支持黃捷參選，高雄最年輕的26歲善美里長張育臺表示，同樣身為年輕人，看到黃捷承接重責大任，替她驕傲。里長聯誼會副會長楊三吉表示，黃捷認真問政，在地里長都能感受她的努力，很樂見她能更上層樓。

文福里長余世善表示，雖然黃捷被徵召要選立委，但服務處仍盡心盡力在報告案件進度，而且先前會勘，議員都親自了解親自到場處理。老爺里里長李菁雅提到，很多里民早就看好黃捷以後能當上立委，如今臨時必須上場選舉，對她非常有信心，也會全力幫她拉票。