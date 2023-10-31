據自由亞洲電台報導，英國「軍情五處」處長本月中罕有的聯同其他「五眼聯盟」情報首腦，公開就中國的間諜行為發出警告，而英國國會也接連出現「中國間諜」疑雲。一批英國議員憂慮相關活動將隨大選臨近而倍增，因此致信國會議長，建議對所有議員及員工進行強制安全培訓等，以防禦外國干預。

英國警方上月確認，今年三月拘捕兩名男子，涉嫌為中國從事間諜活動，據報其中一人是英國國會研究員，震動英國朝野。而英國情報機關「軍情五處」去年初更罕有發出「安全局干預警報」 （Security Service Interference Alert, SSIA），點名華人律師李貞駒（Christine Lee）為中共滲透英國國會。兩宗事件，都顯示英國國會是中共間諜活動的重點之一。而英國或將於明年迎來大選，預計相關活動只會有增無減。

一批英國議員近日去信上議院議長約翰·麥克福爾（John McFall）及下議院議長林賽·霍伊爾（Lindsay Hoyle），對國會被外國干預的問題表達憂慮，並附上「對華政策跨國議會聯盟」 （Inter-Parliamentary Alliance on China ，IPAC）秘書處撰寫的建議書，就如何防範外國干預建言獻策。

議員：中國特工使國會安全工作更艱巨

參與聯署的包括下議員麥克唐納（Stewart McDonald）、鮑勃·塞利（Bob Seely），執政保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith），以及上議員奧爾頓（David Alton）等。

報導引述上議員奧爾頓表示，負責國會保安事務的安全支援服務小組（Members' Security Support Service，MSSS），正面臨針對英國議員的威脅巨浪。

奧爾頓說：「由伊朗、克里姆林宮、平壤和北京組成的新地緣政治軸心，帶來了許多新的挑戰，包括對反對專制政權議員的制裁、對他們的互聯網和手機網路的數位攻擊，以及社交平台的惡意攻擊和破壞。這是恐嚇、滅聲和脅迫的結合。再加上中國等敵對國家的特工，被揭發在國會內部運作，你就會明白為何安全支援服務小組的工作如此困難、艱巨和具多方面挑戰。」

他有信心，國會上下議院議長都將仔細考慮「對華政策跨國議會聯盟」提出的保安建議。

10人難擋大規模外國干預

「對華政策跨國議會聯盟」香港及保安政策主管鄺頌晴，負責統籌該份報告。報導引述鄺頌晴表示，根據2019年的數據，國會安全支援服務小組只有10名僱員，每年所獲資金為220萬英鎊，實難以為650位下議員、近800位上議員及其他員工提供足夠安全支援，應對當下的外國干預活動新形勢。

鄺頌晴說：「我覺得英國國會議員之前的安全意識不是很高，因為近幾年出現的外國干預活動其實都是很新。我想他們以往很少接觸到這些來自中國或俄羅斯的干預。而由於未來不停會有新的手法，不斷會有更多外國干預活動，而大選又來了，會有更多這些干預，因此相關部門要提升他們的應對措施。」

建議：建立議會上下安全意識

報告提出一系列建議，包括要求所有議員及職員定期接受強制性數位及操作安全培訓，甚至公佈未能完成培訓人士的名單。報告又建議相關部門提供基本網路安全工具，例如VPN、密碼管理工具及螢幕保護貼等；定期就新型網路釣魚、惡意應用程式等網路攻擊，向國會成員發送警告，並建立機制，讓國會人士通報資料外洩等情況，以及協助後續危機處理。

報告又建議安全支援服務小組可以「神秘顧客」方式進行安全測試，例如測試國會議員及職員辨別及處理網路釣魚攻擊的表現。而除了資訊安全，報告又建議國會當局考慮加強國會大樓的保安，例如檢查所有訪客身份，只准獲邀人士進入辦公區域等。

鄺頌晴表示，這份報告主要針對網路安全，是因為不少議員都反映收到釣魚郵件，或電子郵箱曾受國家級黑客攻擊。她認為更重要的，是要建立議員的安全意識，明白自己手執敏感資料，會成為外國政府的攻擊目標，至少學懂不隨便使用公共無線上網服務，及以同一密碼登入不同帳戶等。

她認為當大選臨近，潛伏的外國間諜將更加活躍，試圖收集情報及影響政策制訂；而假資訊戰，及以垃圾訊息癱瘓議員社交平台等活動，也將更加猖獗。