陪伴山友50多個年頭的雪霸國家公園三六九山莊即將走入歷史，雪管處留下三六九山莊最後身影。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

陪伴山友50多個年頭的雪霸國家公園三六九山莊即將走入歷史，目前已展開拆除作業。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

陪伴山友50多個年頭的雪霸國家公園三六九山莊即將走入歷史，目前已展開拆除作業。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

陪伴山友50多個年頭的雪霸國家公園三六九山莊，即將走入歷史，因山莊建築老舊，雪管處籌資拆除舊屋重建，為讓三六九山莊的好朋友們能留下曾與它共同經歷的特別紀錄，雪管處將從11月1日至12月1日，在雪霸國家公園FB推出「再別三六九留下回憶與歷史活動」，歡迎民眾踴躍上傳三六九山莊舊照片、影片或與三六九山莊關聯短篇文章、故事、心情或新詩等，為三六九山莊留下最後禮讚。

中橫開通與武陵農場成立後，當年的救國團與林務局大甲林管處合作，於民國1969年開闢一條從農場起登並經過雪山東峰與雪山主峰的登山步道，並興建了七卡與三六九等2座大型山莊，就此取代環山經至佳陽大山登頂雪山的路線，成為攀登雪山主峰的最主要路線，三六九山莊從此也成為山友攀登雪山主峰主要休憩過夜的山莊。

歷經50多年，三六九山莊在嚴寒氣候考驗下，即便雪管處多次修復整理，也敵不過山區高海拔嚴苛的環境，為了提供民眾更好的登山服務與休憩品質，雪管處歷經多年的規劃審查與環境影響評估、水土保持等作業，決定要將舊的三六九山莊拆除重建。

經雪管處發包，廠商搭建單軌搬運車將所有建材一一搬運上三六九山莊，近日廠商已對三六九山莊開始拆除作業，並保留一些山莊歷史物件，委託專業的攝影團隊協助記錄攝影，期望重建後的三六九山莊能提供國人更好的登山服務。

雪管處期待「再別三六九留下回憶與歷史活動」，能讓民眾一起來表達對提供半世紀的避難山屋表達感恩懷念。歡迎大家一起上雪霸國家公園臉書粉絲頁貼文留言，雪管處選出精彩照片及文章在新建山莊展示，並提供讚數高的圖文提供民眾精美小禮物。