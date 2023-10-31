巡邏員警化身清潔隊火速清除路障。（圖 / 劉詠韻翻攝）

一輛自小貨車日前行經樹林區中山路三段、信和街口一帶時，疑裝載磁磚未綁牢後突然掉出，更大面積散落路面，由於該路段為交通要道，因此間接影響後續車流，造成嚴重回堵。附近巡邏員警見狀隨即協助處理，約花費將近40分鐘清除散落一地的磁磚碎片，順利排除交通障礙，恢復正常道路通行。

據了解，巡邏員警（27）日下午1時許行經該處正好見此一幕，隨即於後方開啟警示燈、擺放交通錐警戒，提醒路過民眾前方發生車禍事故。另，員警也向附近住戶借來掃具清除散落一地的磁磚碎片，最終火速於40分鐘內排除交通障礙，恢復道路正常通行。

針對此案，樹林警分局將依據《道路交通管理處罰》條例第30條第1項第2款規定，貨物掉落，依法可處三千元以上一萬八千元以下罰鍰，對駕駛人開單舉發。

樹林警分局提醒民眾，車輛駕駛人除需注意車輛保養與維護外，上路前更應檢查車輛貨物裝載狀況，確認已捆紮牢固，才可避免貨物鬆脫散落致影響交通或危及其他用路人安全。