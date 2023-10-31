韓國啦啦隊女神李多慧重磅加盟「樂天女孩」後，帶起一股李多慧風潮，隨後韓國「國民女神」安芝儇也成為台鋼「WING STARS」啦啦隊一員；日前PTT表特版網友挖出KBO韓國職棒起亞虎啦啦員邊嘏燏（변하율）的照片，兼具可愛和性感的她，與李多慧曾是隊友，不少球迷大讚她是「球隊的寶藏」，更敲碗她可以來台。

一名網友29日在PTT表特板（Beauty）以「啦啦隊～李多慧前隊友」為題，發出多張「邊嘏燏」照片，擁有洋娃娃般精緻臉蛋與逆天身材的她，很快就引起關注，網友讚：「這位超可愛，追蹤蠻久了」、「我去年在IG追好多韓國啦啦隊的，就發現她很可愛」、「這個頂爆」，但是也有網友歪樓表示，名字太難念，很像料理的名字「只有我看成鹽焗蝦嗎？」、「以為是什麼料理+1，XDDD！」對此，有人跳出來回應正確唸法為「邊加橘」。

事實上，今年24歲的邊嘏燏，2019年加入啦啦隊，目前為KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊成員之一，同時也是李多慧的前隊友，而早在今年初有鄉民在《PTT》表特板分享她一系列美照及應援影片，因引起關注。

不過，對於手語很感興趣的邊嘏燏，目標是想成為一名合格的手語翻譯員，而她是目前KBO中少數能夠通過手語，與聽覺或言語功能障礙球迷交流的啦啦隊員。