恐怖！太魯閣國家公園巨石坍塌「擋住隧道口」白楊步道中斷 12:112023/10/31 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恐怖！太魯閣國家公園巨石坍塌「擋住隧道口」，白楊步道中斷。(翻攝臉書太魯閣國家公園) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恐怖！太魯閣國家公園巨石坍塌「擋住隧道口」，白楊步道中斷。(翻攝臉書太魯閣國家公園) 太魯閣國家公園白楊步道第四隧道，昨（30日）凌晨發生大量土石坍塌意外，擋住隧道口，所幸未釀成人員傷亡，為維護遊客安全，目前步道僅開放至白楊第一觀景平台、950公尺處，目前尚無全程開放時間，提醒遊客請先確認步道開放資訊、注意安全。 國道驚魂！天外飛來「大斧頭」砸中剛牽4月新車 車主傻眼了 北市工地墜樓意外！男子高處墜落身亡 警拉封鎖線調查身分 HOOK初體驗！第一視角與警「突襲詐騙企畫」曝光打詐實況 #太魯閣國家公園 #土石 #隧道 #坍塌 #白楊步道 也許您會感興趣 推薦閱讀 「500公里隧道」埋加薩地底！哈瑪斯藏身迷宮 以軍奪城困難 15:552023/10/13 國際 見病危妻最後一面！老翁新澳隧道遇死劫 女兒泣：他們一起牽手走 13:162023/10/25 社會 撞擊瞬間曝光》新澳隧道砂石車煞車不及 推撞前車釀1死11輕重傷 15:572023/10/24 社會 男登錐麓古道墜30米深山谷 救難人員馳援已無呼吸心跳 14:342023/10/24 社會 新澳隧道車禍1死11傷 沒踩煞車！檢方還查出超速又超載 19:412023/10/25 社會 國三蘭潭隧道5車連環撞 最末端一車「1大2小」送醫 15:042023/10/30 社會 陸企總承包「零滲漏」 南亞首條水下隧道建成通車 10:152023/10/29 兩岸 隧道口土石崩塌 太魯閣白楊步道只開放到第一景觀台 14:102023/10/31 社會 用「迦薩地鐵」躲過以軍監視、鐵穹 哈瑪斯的神秘地下隧道曝 14:242023/10/16 國際 「旗津第二過港隧道」新進度 確定採用漁港路路廊 16:582023/10/26 生活 基泰大直坍塌案 檢廉二度搜索約談 基泰員工交保15萬 07:202023/10/17 社會 「三貂嶺生態友善隧道」再奪設計獎 4度揚名國際 12:532023/10/09 生活 基隆暖暖東勢街連日大雨土石突崩 休旅車慘遭砸毀剩一半 13:382023/10/11 社會 加薩將成為「世界最大墳場」 以色列暗示地面進攻在即 09:562023/10/20 國際 新澳隧道1死11傷車禍 肇事砂石車公司今年未繳罰單高達28萬 18:512023/10/24 社會 新澳隧道「未踩煞車」追撞1死11傷 砂石車司機20萬元交保 17:002023/10/25 社會 高雄過港隧道限高架又遭擊落 一度嚴重回堵 13:322023/10/06 社會 新澳隧道17車連環撞「重機首當其衝」陳為民怒轟：不要臉耍賴最大 10:412023/10/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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