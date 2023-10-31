恐怖！太魯閣國家公園巨石坍塌「擋住隧道口」，白楊步道中斷。(翻攝臉書太魯閣國家公園)
恐怖！太魯閣國家公園巨石坍塌「擋住隧道口」，白楊步道中斷。(翻攝臉書太魯閣國家公園)

太魯閣國家公園白楊步道第四隧道，昨（30日）凌晨發生大量土石坍塌意外，擋住隧道口，所幸未釀成人員傷亡，為維護遊客安全，目前步道僅開放至白楊第一觀景平台、950公尺處，目前尚無全程開放時間，提醒遊客請先確認步道開放資訊、注意安全。

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