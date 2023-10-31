美國強力制裁大陸晶片業，但是從華為推出5G旗艦新機Mate 60 Pro採用中芯7奈米製程，以及長江存儲已經量產232層3D NAND快閃記憶體晶片等重大事件來看，制裁加速大陸提升技術與自給自足的速度，就連台積電前總裁林本堅都表示，美國應該專注在保持晶片設計的領先地位，而非對抗大陸整個國家戰略。

南華早報報導，當華為與中芯推出新品後，美國宣布擴大限制AI晶片出口至大陸的範圍，內部也開始爭論是否拉攏盟友實施更嚴格制裁，商務部副部長Alan Estevez提到，華盛頓絕對擔心大陸在軍事應用上使用7奈米，甚至更好的技術。

海通證券分析師Jeff Pu等人則認為，到了2024年華為使用自己的麒麟晶片生產的智慧型手機將達到7千萬部，與蘋果每年約2.2億台iPhone手機的出貨量相比，並不算太差。

另一個更讓華盛頓擔心的技術則是長江存儲在記憶體晶片取得突破，尤其加拿大研究機構TechInsights在拆解產品的過程中發現，長江存儲已經有能力生產232層3D NAND快閃記憶體晶片，追上頂尖廠商三星與SK海力士。

接二連三的狀況讓美國制裁面臨更嚴苛的考驗，林本堅則表示，美國無法阻止中芯、華為等大陸企業在晶片技術方面取得進展，且中芯應該能透過現有設備將技術推進至5奈米，美國應該要專注在保持晶片設計的領先地位，而非對抗大陸整個國家戰略。