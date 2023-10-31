世新大學中文系傳出將從114學年起停招，各界議論紛紛。中華語文教育促進協會祕書長段心儀分析，問題核心還是在於少子化，當科大轉型成大學的學校開始招不到學生，且即將停招後，接下來敲響招生警鐘的就是老牌私校「不熱門的科系」，文學院相關科系均岌岌可危。

段心儀表示，台灣已是科技島，在極力發展科技產業的情況下，容易找到理想工作的青年學子，大多畢業於台、成、清、交等公立頂大的理工科系，且如果進入熱門的半導體領域，待遇也不錯，相較之下文學院畢業生便很辛苦，謀職待遇也無法與科技業相比，因此世新大學中文系停招是「打響了第一炮」，反應的是文學院從招生到學子就業等結構性困境。

段心儀也提到，大學中文系停招，去中國化則是間接原因。她認為，在中文教學特色方面，大陸過去標榜語文掛帥，台灣發展文學教育為主軸，「雙方走向不同，但有互補的機會」，但民進黨政府在國文課綱施行去中化，「教學淺碟化，導致台灣學生現在各方面很弱」，即便還有機會到大陸交流或發展，來自台灣的中文系等文學院學子，也難以具備西進發展所學專業的實力。

段心儀說，如果兩岸沒有隔絕，也沒有去中化等政治介入教育等因素，台灣在文化產業發展上有一定的優勢，畢竟過去台灣孩子所接受的國語文教育源於中華傳統文化，一脈相承的教育是很厚實的，但民進黨政府卻不當一回事，「盡量打壓，隱而不顯，當然會讓中文系的出路更少，除了當編輯還有學校，沒有其他路可以走，把中文系出路做小了。」