潘若迪開心成為唱跳歌手。（艾迪昇提供）

「亞洲有氧天王」潘若迪日前推出全民運動舞曲〈Here We Go〉，搭配「機車舞」，邀請演藝圈眾好友隨他起舞，目前總共70多位藝人跟上旋風，合跳影片總觀看人次突破千萬人次大關。這次出單曲，讓他解鎖不少人生第一次，第一次上節目聊音樂、第一次在活動現場丟自己的海報，「現在我終於圓夢，成為唱跳歌手了」。

潘若迪每日在社群平台發布2則藝人跟跳影片，每則都獲得極大回響，其中演藝圈天王吳宗憲、徐乃麟最讓粉絲出乎意料，平日鮮少展現舞技的兩人，一跳立刻吸引眾路人喊「怎麼可以這麼可愛」；小S誠意滿滿展現大長腿，舞技博得滿堂彩；Lulu黃路梓茵和陳漢典雙雙備受稱讚，被粉絲認可律動感很和諧，畫面超好看；另外薔薔、林襄、夏語心、舒子晨、白家綺、徐凱希、張文綺等女藝人，也都各有支持者按讚，57支合跳影片觀看人次，1個月突破1341萬人。

他首次以歌手身分跑宣傳，猛上電台、節目，有主持人除了要他分享歌曲理念，還現場考他唱功，他老神在在張口直接就唱，笑說：「我的喉嚨還是禁得起考驗的。」好歌喉也讓主持人拱他下回出抒情歌。

他勤跑活動，人生第一次發唱片海報，笑說：「我沒經驗，還以為要邊跳邊丟，想說也太高難度。」原本還擔心海報丟下去，沒人要很糗，不料海報太搶手，有小朋友搶不到，現場哭了起來，他連忙再送出一張。

他的機車舞感染力無遠弗屆，在星馬等地都收到演出邀約。日前淡江中學和荷蘭的高中交流，教荷蘭學生跳機車舞，荷蘭學生返國後，還專程上台表演，對其他同學進行教學，潘若迪興奮地說：「沒想到我的舞蹈也能做好國民外交。」

對於這次出單曲造成的迴響，潘若迪表示，感謝所有網友的支持、關注所有藝人的跟跳影片，「大家有關注，我的目的就達到了，最重要的是要讓所有人能跟著一起動」。