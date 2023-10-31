百歲醫師賴錦德，曾擔任醫師公會第14屆、15屆理事長，被稱花蓮醫療拓荒者。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣最資深的醫師、醫師公會前理事長賴錦德醫師，今年已102歲高齡，照顧病人不遺餘力，早年購置房產做為花蓮縣醫師公會的辦公室，可說是花蓮醫療後援的開拓者。醫師節前夕，花蓮縣政府頒發終身醫療貢獻獎，感謝賴錦德對醫界的貢獻和付出。

賴錦德醫師在1952年就進入花蓮醫療界服務，1981至1987年間，擔任醫師公會第14屆15屆的理事長，花蓮縣衛生局長朱家祥偕同花蓮縣醫師公會理事長周朝雄，特別前往探視花蓮縣最資深的醫師賴錦德，並頒發終身醫療貢獻獎。

賴醫師目前是由女兒在照顧他，據女兒轉述，目前花蓮縣醫師公會現在的辦公室，就是當年賴醫師擔任理事長時候所購置，賴醫師更是出錢出力，讓整個花蓮縣醫療界有一個安身立命的場所，作為花蓮縣醫療界後援主力。

賴醫師女兒表示，目前賴醫師有些重聽外，身體狀況良好，平日都在家中休養，很感謝花蓮縣政府及醫師公會能夠來探視父親，讓他們感受到縣府重視醫界的人情味和尊重。

本身也是醫師的朱家祥說明，這次終身醫療貢獻獎不僅是對賴錦德的尊重和感謝，也是對花蓮縣醫療界的一種鼓勵和支持；他代表縣長徐榛蔚特別藉此機會，向賴錦德致上最高的敬意與謝意。

朱家祥指出，在醫療事業發展日新月異、社會需求不斷增加的現代，賴錦德的付出和貢獻值得大家肯定和敬佩，希望這樣的精神能夠被更多人傳承和發揚光大，共同為醫療事業和社會的進步做出貢獻。