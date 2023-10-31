該命令要求對美國國安、經濟、公衛或安全構成風險的AI系統在向公眾發布之前，其開發商必須依據《國防生產法》（Defense Production Act）向美國政府提供安全測試結果。

這項新命令亦指示各機關為AI系統制定測試標準，並解決相關的化學、生物、放射性、核子與網路安全風險。

拜登表示，為了實現AI的願景並避免相關風險，我們需要管理這項技術。一旦AI落入歹人之手，駭客就能更容易利用那些維持我們社會運作之軟體中的漏洞。

投資科技和AI的創投公司Tusk Ventures執行長Bradley Tusk對拜登政府此舉表示肯定，但他也表示科技公司可能不願意把專有數據交出去給政府，因為擔心這些數據可能流入競爭者手中，「如果沒有真正的執行機制，這項行政命令似乎沒有，那麼這個概念雖然極好，但遵循的情況可能非常有限。

由亞馬遜、谷歌、Meta、抖音（TikTok）和前身為推特的X等主要科技平台組成的網路產業協會NetChoice形容這項新行政令是「AI官僚許願清單」（AI Red Tape Wishlist），最終將阻止新公司和競爭對手進入市場，並顯著擴大聯邦政府在美國創新方面的權力。