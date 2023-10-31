針對新北市好孕專車能否延長使用，減輕新生兒爸媽負擔，新北市議會31日國民黨團總質詢，希望能延長至產婦生產完6個月後還能使用好孕專車，新北市代理市長劉和然表示，為了體恤新手爸媽的辛苦，未來市府會朝擴大使用期限的方向研擬，預計補助總趟數維持28趟，產後6個月內仍可以使用，政策預計明年1月1日實施。

新北市議員江怡臻針對好孕專車提出質詢，新兒出生6個月前至少需施打5至6次疫苗，新手爸媽攜帶新生兒就醫或施打疫苗需要交通服務，卻不能使用好孕專車實屬辛苦，盼新北市能擴大使用期限，延續政策美意減輕新手爸媽的交通負擔。

社會局長李美珍表示，好運專車自2012年實施，新北市開六都之先，是第一個實施好孕專車的直轄市，市府一直都有在思量，促進新手爸媽運行過程中的安全，過去是每趟補助200元，但產後就沒有提供好運專車此項服務，為提供新手爸媽更好的孕育環境，市府經縝密評估，預計明年1月1日起，提供新手爸媽產後6個月內仍可以使用好孕專車。

新北市議員劉美芳提出，為了不讓孕婦、身障者擠公車或捷運，好孕專車是市府的美意，但時常為了載客方便，司機通常會暫停在紅線上，卻遭到檢達人拍照檢舉，導致被記點、吊銷駕照失去工作影響家計，盼市府能研議調整路邊紅線區，重新調整計程車上下客專區，讓民眾可以更方便的上下車。

交通局長鍾鳴時說明，會陸續調整路邊紅線區，增加計程車上下車的專用黃線區，提高臨時停車的方便性，目前醫院或銀行本身就有黃線區提供臨時停車，會在研擬是否需要增加的可能性，會朝重點路段調整。

另外針對安置兒少照顧者議題，市府則允諾明年開始調增每人每月安置費新台幣360元至4800元不等，也將結合新北好日子愛心大平台以及轄內醫院，提供多元資源，增加照顧意願，提升照顧品質。