美國物理學會近日公布，George E. Pake Prize（喬治佩克獎），2024年獲獎人為旺宏電子總經理盧志遠，以表彰他在物理原創研究的傑出貢獻與產業的卓越領導力，並將於明年3月由美國物理學會大會授獎。

旺宏電子指出，George E. Pake Prize被譽為產業與應用物理領域最高榮譽之一，盧志遠是近40年來大中華地區首位獲此殊榮的華人公司企業家，彰顯台灣半導體在前瞻學術研究與產業研發成果均獲得高度肯定，讓台灣再登世界榮耀舞台。

盧志遠曾於2013年獲國家最高榮譽科學研究獎項「總統科學獎」，肯定他對於台灣科技的貢獻，此次再榮獲George E. Pake Prize獎，更是對於他終身致力於台灣半導體貢獻的高度認同。

盧志遠表示，美國物理學會的榮譽獎項，一直是驅使物理界研發人員不斷前進的夢想，獲頒George E. Pake Prize更是物理學家能學以致用，將所學知識轉化為應用科技的極大榮譽。

他也感謝旺宏電子董事長吳敏求一直以來堅持研發自有技術以及對研發團隊的大力支持，讓旺宏持續走向平穩又創新的道路，能夠與歷屆傑出的世界級物理學家同獲此殊榮，這項榮耀不僅是肯定他個人，更屬於旺宏電子與研發團隊的努力。

盧志遠帶領旺宏電子研發團隊，長年已持續締造多項非揮發性記憶體創新技術突破的佳績，包括全球第1顆4 bit per cell 的1Gb Flash晶片、以3D NAND／NOR等技術實現同等於sub 3nm Tera-bit非揮發性記憶體的相關應用，致力於實現以記憶體為中心及固態硬碟等相關應用，以及打造超高速、超高容量的3D記憶體解決方案，與結合AI運算邁向「存算一體」的高規格記憶體前瞻需求。

George E. Pake Prize成立於1983年，以Xerox公司創始人George E. Pake命名，旨在表彰在學術研究領域取得傑出成就並在產業管理中展現卓越領導的物理學家。

過去的獲獎者包括美國國家工程院、美國國家科學院、美國總統科技獎得主、全球知名高科技公司與國家實驗室的企業及研發領導人如IBM、Bell Labs、GE、TI、Xerox、Applied Materials、電機電子工程師學會（IEEE）與美國物理學會主席，甚至諾貝爾獎得主等世界級的傑出物理學家。